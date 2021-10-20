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Эксперты рассказали, за что чаще всего увольняют россиян

Меньше всего руководителей злит отказ брать сверхурочную работу или то, что человек не справляется со своими обязанностями.

20 октября, 07:45
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Россиян чаще всего увольняют за аморальные поступки или плохие отношения с коллективом. Антирейтинг на основании данных проведённого исследования составили "Сберстрахование" и сервис "Работа.ру".

Было опрошено свыше 1 тыс. представителей российских компаний из всех регионов страны. Из них 45% руководителей российских организаций заявили, что могут уволить сотрудника, который совершил аморальный поступок. Вторая популярная причина увольнения — напряжённые отношения работника с коллегами, так ответили 36% респондентов.

Частые опоздания, болезни или стабильные отпрашивания заняли третью строчку в топе — это бесит 32% работодателей. Около четверти работодателей готовы расторгнуть трудовой договор с сотрудником, если он часто отвлекается или недоступен в рабочее время.

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Наименее распространённый повод для увольнения — отказ брать сверхурочную работу, личная неприязнь или то, что человек не справляется со своими обязанностями. Так ответили всего 6% участников опроса.

Ранее Лайф разбирался в том, что делать, если штрафуют и удерживают зарплату. Некоторые работодатели стали применять разные способы, чтобы снизить зарплату. Что делать, чтобы защитить свой доход.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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