В Новосибирске мать втайне от зятя отправила в рехаб дочь — работницу вебкам-студии

В Новосибирске мать решила исправить образ жизни своей 23-летней дочери, которая работала в вебкам-студии и употребляла наркотики, и отправила её в реабилитационный центр. Всё бы ничего, только муж девушки не знал ни о работе любимой, ни о зависимости, ни о рехабе.

Женщина вызвала сотрудников реабилитационного центра прямо на работу к дочери. Девушка согласилась на лечение, но мужу ничего об этом не сообщила. При этом перед уходом на работу она сказала супругу, что едет к косметологу. Её не было два дня, и мужчина решил пойти в полицию с заявлением об исчезновении. Тогда молодой человек и узнал всю правду: по адресу "косметолога" находится вебкам-студия, а девушка была отправлена в рехаб. Как сообщает телеграм-канал SHOT, мать модели не любила зятя, поэтому ничего не рассказала. Более того, она уверяла, что дочь хотела развестись с мужем.