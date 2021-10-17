Минус оклад: Что делать, если недосчитался зарплаты Некоторые работодатели стали применять разные способы, чтобы снизить зарплату. Что делать, чтобы защитить свой доход, разбирался Лайф. 16 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Москвич Александр работал мастером-консультантом в одном из крупных строймаркетов более семи лет. А в начале этого года директор сообщил ему, что так как их магазин не выполняет плановые показатели, то и годовых премий, скорее всего, не будет, а, предположительно, через три-четыре месяца ставка Александра вообще подлежит сокращению, но для молодого человека есть вариант сохранить свою зарплату, если тот подпишет новое трудовое соглашение с другим юрлицом. И хотя по документам Александр будет числиться работником склада, расположенного более чем в 100 километрах от Москвы, но по факту он сохранит свой доход и сможет выполнять ту же работу, что и раньше. Молодого человека данное предложение начальства насторожило, и он запросил предложенный договор для прочтения. Александр сразу же увидел, что в документе речь шла о ставке на 20% меньше, чем та, которая указана в его действующем трудовом договоре. На это директор сказал, что такое снижение будет формальным, а в реальности всё будет компенсировано премиальными выплатами, сумма которых, так же как и оклад, тоже указана в договоре с новым юрлицом. Александр с предложением начальства согласился, но только с условием, что в новый договор будет включено положение, согласно которому в случае, если любая из сторон заявит о желании прекратить трудовые отношения, работодатель обязуется предоставить полный расчёт на следующий рабочий день после написания Александром заявления об увольнении.

Данное требование молодого человека было удовлетворено, после чего он подписал новый договор и на время забыл о ситуации, пока в начале августа Александра не вызвали в кадровую службу и не объявили, что ему придётся выбирать: или подписать ещё одно соглашение, которым предусмотрено снижение оплаты ещё на 10%, или переводиться на работу именно на складе, который расположен в другом городе. Александр возражал против обоих вариантов и тут же написал заявление об увольнении. Однако кадровик ему сказал, что, несмотря на заявление, молодому человеку всё равно придётся отрабатывать две недели, предусмотренные законом, и договор с пунктом о том, что расчёт положен на следующий день, тут не поможет.

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Александр в этот же день написал на имя руководства компании письмо, в котором уведомил, что он прекращает работу согласно условиям трудового соглашения и требует выдать ему трудовую книжку, справку о заработной плате и выплатить ему причитающееся. Данное письмо Александр лично отвёз в дирекцию компании и получил отметку о приёме. Молодой человек ждал ответа на своё обращение в течение двух недель, но так его и не получил, поэтому подал иск в суд. После этого работодатель ответил быстро. Сначала телефонным звонком, а после ещё и прислал письменное предложение продолжить сотрудничество на прежних условиях. Александр это предложение отклонил, указав, что он уже договорился о выходе на работу в другую компанию и теперь ему нужны только трудовая книжка и причитающиеся деньги за отработанные дни. Тогда от работодателя поступило второе предложение — занять должность исполняющего обязанности директора того самого магазина, где он раньше трудился без испытательного срока. И вот на это Александр согласился.

После возвращения в компанию молодой человек ожидал, что со стороны руководства будут предприняты действия, чтобы вынудить его к самостоятельному увольнению не на своих условиях, но пока этого не произошло.

— В доковидные времена такой приём, как формальный перевод в удалённую локацию, а после шантаж с требованием согласиться на понижение зарплаты, применяли к своим сотрудникам преимущественно недобросовестные работодатели из финансовой сферы. Теперь данную практику взяли на своё вооружение все те, кто хочет уменьшить затраты за счёт занижения зарплат сотрудников, — пояснила Наталья, сотрудник агентства по подбору персонала. — Однако, в отличие от прошлых лет, сейчас в ряде отраслей есть значительный отток квалифицированных кадров. И это затрудняет выдавливание в нижнюю зарплатную планку, так как хорошие работники просто могут перейти к конкурентам. Я думаю, что в случае Александра так и произошло, — заключила Наталья.

А вот заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин видит ситуацию молодого человека под другим углом.

— Скорее всего, руководство компании, где трудится Александр, просто посчитало, что уладить дело миром сейчас будет намного проще и дешевле, чем всё равно исполнять требования своего бывшего работника, но уже по решению суда, — считает Инютин. — Ведь действия работодателя содержат признаки сразу нескольких серьёзных нарушений трудового законодательства. Скорее всего, если конфликт не исчерпан и молодого человека всё равно хотят уволить, то сделают это законным путём. Например, через сокращение штата. Но такая ситуация для Александра более выгодна с материальной точки зрения.

Если "срезали" не спросив

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Вполне очевидно, что у нанимателя и работника разный взгляд на оплату труда. Для работодателя важно сэкономить, но так, чтобы полученные в результате ресурсы можно было записать как свои доходы или как минимум направить на развитие бизнеса. А для работника основная мотивация — получить причитающуюся оплату и при этом не делать чего-то такого, что он не предполагал, подписывая трудовой договор.

Но в любом случае обе стороны должны помнить, что снизить зарплату в одностороннем порядке просто по желанию работодателя нельзя, так гласит статья 135 Трудового кодекса РФ. Исключения из этого правила весьма специфические, и они не могут возникнуть просто по желанию. Должны быть основания, указанные в законе. Например, на производстве простой, который зафиксирован по правилам статьи 157 ТК РФ (работник может рассчитывать на 2/3 от средней оплаты труда); работник произвёл брак, его вина в этом доказана; работник совершил прогул (отсутствие на рабочем месте); работник не выполнил нормы или должностные обязанности, которые указаны в трудовом соглашении или приложениях к нему, либо не прошёл переаттестацию; работодатель принял решение занимаемую работником должность сократить (в этом случае работнику выплачивается компенсация не менее среднемесячного заработка, а при определённых условиях — восьмимесячного).

Но ряд работодателей в погоне за экономией хотя бы под конец года использует один из трёх подходов. Заключение дополнительного соглашения, чтобы использовать его сомнительные положения в свою пользу (как это было с Александром); урезание премий и других выплат и отказ от доплат и компенсаций, положенных по законодательству, например при совмещении или при выполнении чужих обязанностей.

В случае изменения договора стоит помнить, что не только работодатель, но и работник может требовать включения в документ новых положений. Уволить за отказ подписывать новое соглашение не могут. А угрозы "Всё равно найдём за что..." — это не правовое обоснование.

В ситуации с угрозой снижения премиальной части зарплаты всё сложнее. Платить премию и бонусы — это право работодателя, а не его обязанность. Но если в каком-либо документе (в трудовом договоре, внутреннем распоряжении или положении) это право обозначено, то оно становится для работодателей обязанностью. По крайней мере, пока по такому пути идёт судебная практика в РФ.

Юридически у сотрудника всегда есть шанс обжаловать решение, которое его не устраивает. Однако надо понимать, что делать это надо быстро. Срок исковой давности снижен: всего три месяца, а по делам об увольнении — один месяц. Поэтому при любых сложных ситуациях необходимо действовать официально, через подачу обращения на имя руководства. Если на него не последовала адекватная реакция, то не лениться, а идти сразу в суд, который сейчас, как правило, занимает лояльную позицию к несправедливо уволенным работникам.

Авторы Максим Греков