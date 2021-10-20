Бузова задумалась о политической карьере

"Я не буду говорить "никогда", потому что в своё время я говорила: "Я никогда не перекрашусь в брюнетку" — я перекрасилась в брюнетку и вернулась вот наконец к себе, родной. Так же и по поводу политики. Всему своё время. Конечно, очень много я могу дать, посоветовать, привнести, в том числе в образовании", — сказала артистка в интервью с kp.ru.