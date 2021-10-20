Бузова задумалась о политической карьере
Звезда "Дома-2" считает, что могла бы многое привнести в эту сферу.
Фото © Instagram / Ольга Бузова
Телеведущая Ольга Бузова рассказала о своих карьерных планах на будущее и допустила, что однажды может стать политиком. По мнению артистки, не стоит ничего заранее загадывать.
"Я не буду говорить "никогда", потому что в своё время я говорила: "Я никогда не перекрашусь в брюнетку" — я перекрасилась в брюнетку и вернулась вот наконец к себе, родной. Так же и по поводу политики. Всему своё время. Конечно, очень много я могу дать, посоветовать, привнести, в том числе в образовании", — сказала артистка в интервью с kp.ru.
Как призналась Бузова, время сменить род деятельности ещё не пришло. Сейчас звезда готова полностью посвящать себя только сцене, телевидению и музыке. "Мне повезло — я люблю работать", — призналась певица и посоветовала "выбирать только ту профессию, которая по душе".
Ранее худрук МХАТа рассказал о месте Бузовой в пьесе про молодого Сталина "Чудесный грузин". Режиссёр Эдуард Бояков объяснил, почему телеведущая является "Уорхолом нашего времени" и "крутит миром".
Комментариев: 0