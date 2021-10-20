Предполагаемая убийца девочки в Вологде назвала причину расправы

Подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде в ходе допроса призналась в преступлении и объяснила, что расправилась с ребёнком из-за "неприязненных отношений". Женщину уже доставили из Карелии, куда она успела сбежать после убийства, в Вологду.

"В ходе допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребёнка на почве возникших неприязненных отношений. Для того чтобы установить психическое состояние женщины, а также в связи с тем, что у следствия возникло сомнение в её вменяемости, по уголовному делу в отношении подозреваемой назначена судебная психиатрическая экспертиза", — говорится в сообщении регионального СУ СК.

Как сообщал Лайф, девятилетняя девочка пропала 16 октября — вышла утром из дома и не вернулась, однако мать забила тревогу только на следующий день. Следователи проверяли все версии, опрашивали жителей города, родственников, знакомых и педагогов. Накануне, 18 октября, стало известно о гибели ребёнка. Тело обнаружили в квартире страдающей шизофренией Ульяны Ланской, которая успела уехать в Карелию. Там её и задержали. Убийца заманила жертву домой сладостями. В квартире вместе с ними был ещё один ребёнок, однако его подозреваемая отпустила. Родные дети у Ульяны тоже есть, но несколько лет назад её лишили родительских прав. По предварительным данным, на этом настояли родители женщины из-за её диагноза. Сейчас маленькая дочка и 16-летний сын Ульяны живут с тётей.