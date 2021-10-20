Делегация талибов прибыла на переговоры в Москву
Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что вопрос признания правительства движения обсуждаться не будет.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Представители движения "Талибан"* прибыли на переговоры "московского формата" по Афганистану. Также талибы планируют провести в российской столице двусторонние встречи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя делегации Хайруллу Хайрхаха.
В консультациях примут участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи.
Как заявил журналистам посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, в ходе этих переговоров не будет обсуждаться вопрос признания правительства движения "Талибан".
"Об этом говорить преждевременно", — сказал он.
Напомним, в конце сентября талибы заявили о желании посетить Москву. Представители террористической организации намерены укрепить долгосрочное сотрудничество со всеми странами мира, включая США, государства – члены ЕС и мусульманские страны.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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