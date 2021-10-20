Делегация талибов прибыла на переговоры в Москву

Представители движения "Талибан"* прибыли на переговоры "московского формата" по Афганистану. Также талибы планируют провести в российской столице двусторонние встречи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя делегации Хайруллу Хайрхаха.

В консультациях примут участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи.

Как заявил журналистам посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, в ходе этих переговоров не будет обсуждаться вопрос признания правительства движения "Талибан".

"Об этом говорить преждевременно", — сказал он.

Напомним, в конце сентября талибы заявили о желании посетить Москву. Представители террористической организации намерены укрепить долгосрочное сотрудничество со всеми странами мира, включая США, государства – члены ЕС и мусульманские страны.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.