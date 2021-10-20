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Сергей Лавров назвал смену власти в Афганистане свершившимся фактом

Глава МИД РФ отметил также, что Москва удовлетворена уровнем практического взаимодействия с Кабулом.

20 октября, 09:21
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал свершившимся фактом смену власти в Афганистане. Об этом он заявил на заседании московского формата консультаций.

"Ожидания, возлагавшиеся на республиканский лагерь, на прошлое Правительство Афганистана во главе с бывшим президентом Ашрафом Гани — эти ожидания не оправдались. Сейчас у власти новая администрация. Этот свершившийся факт возлагает большую ответственность уже на движение талибов*", — отметил Лавров.

Глава МИД РФ отметил усилия правительства талибов по стабилизации обстановки в Афганистане и налаживанию деятельности государственного аппарата. Кроме того, по словам Лаврова, Москва удовлетворена уровнем практического взаимодействия с афганскими властями, что позволяет "эффективно решать первостепенные задачи обеспечения безопасности проживающих в Афганистане российских граждан, беспрепятственного функционирования нашего посольства в Кабуле".

Посол: Речь о российской военной помощи Афганистану не идёт

Посол: Речь о российской военной помощи Афганистану не идёт

Напомним, сегодня, 20 октября, делегация талибов прибыла на переговоры "московского формата" по Афганистану. Также они планируют провести в российской столице двусторонние встречи.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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