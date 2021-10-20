На домашний режим из-за ковида переведут 2,5 миллиона жителей Москвы

Так называемый домашний режим, который вводится в Москве с 25 октября, коснётся порядка двух миллионов пожилых горожан. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве порядка трёх миллионов пенсионеров. Из них 135 тысяч переболели за последние полгода, один миллион человек завершил вакцинацию. Таким образом, мера коснётся почти 1,9 миллиона пожилых москвичей. Кроме того, эти решения также коснутся около 600 тысяч людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных", — сказала она в интервью ТАСС.