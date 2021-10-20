На домашний режим из-за ковида переведут 2,5 миллиона жителей Москвы
Среди них не только пожилые горожане, но также и те, у кого есть хронические заболевания.
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Так называемый домашний режим, который вводится в Москве с 25 октября, коснётся порядка двух миллионов пожилых горожан. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В Москве порядка трёх миллионов пенсионеров. Из них 135 тысяч переболели за последние полгода, один миллион человек завершил вакцинацию. Таким образом, мера коснётся почти 1,9 миллиона пожилых москвичей. Кроме того, эти решения также коснутся около 600 тысяч людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных", — сказала она в интервью ТАСС.
Напомним, что с 25 октября москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе при этом не ограничиваются. Меры будут действовать до 25 февраля 2022 года. Из-за ухудшения ситуации с пандемией вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его.
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