В Минздраве объяснили нехватку кислорода для больных ковидом в стационарах Перми
Там заверили, что проблема была решена при помощи своевременной подвозки баллонов.
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В Минздраве Пермского края провели проверку в связи с сообщениями о нехватке кислорода для ковидных больных в стационарах региона. В ведомстве сообщили Лайфу, что на сегодняшний день ни в одном медучреждении края дефицита нет, случаи с нехваткой были разовой проблемой.
"Случай был разовым и действительно был зафиксирован в ГБУЗ ПК "ГБ № 6". Проблема была решена при помощи оперативного взаимодействия медучреждений и своевременной подвозкой баллонов с кислородом в ГБ № 6. Ни один пациент без кислорода не остался", — рассказали в министерстве.
В ведомстве добавили, что расход кислорода суммарно по всем медучреждениям региона за 19 октября составил 36 243 кг, или 36 тонн.
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Ранее сообщалось, что "Роскосмос" приостановит испытания двигателей, чтобы передать кислород медикам.
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