В Минздраве объяснили нехватку кислорода для больных ковидом в стационарах Перми

В Минздраве Пермского края провели проверку в связи с сообщениями о нехватке кислорода для ковидных больных в стационарах региона. В ведомстве сообщили Лайфу, что на сегодняшний день ни в одном медучреждении края дефицита нет, случаи с нехваткой были разовой проблемой.

"Случай был разовым и действительно был зафиксирован в ГБУЗ ПК "ГБ № 6". Проблема была решена при помощи оперативного взаимодействия медучреждений и своевременной подвозкой баллонов с кислородом в ГБ № 6. Ни один пациент без кислорода не остался", — рассказали в министерстве.