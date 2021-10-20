В России выявили 34 073 случая заражения коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявили 34 074 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. 5847 новых заболевших пришлось на Москву, 3274 — на Петербург, 2590 — на Подмосковье, 930 — на Самарскую область, 728 — на Нижегородскую, 698 — на Воронежскую область и 668 — на Башкирию. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,42%.