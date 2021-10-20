В России выявили 34 073 случая заражения коронавирусом за сутки
Скончалось за тот же период 1028 пациентов. Это новый максимум с начала пандемии.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
За последние сутки в России выявили 34 074 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. 5847 новых заболевших пришлось на Москву, 3274 — на Петербург, 2590 — на Подмосковье, 930 — на Самарскую область, 728 — на Нижегородскую, 698 — на Воронежскую область и 668 — на Башкирию. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,42%.
Накануне печальную статистику озвучил и мэр столицы Сергей Собянин: доля пожилых людей среди всех умерших от ковида жителей Москвы составляет 86%. Также сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет. Почти 80% на ИВЛ — люди преклонного возраста.
Из-за ухудшения ситуации с пандемией вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин выслушает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней.
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