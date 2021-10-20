В "Росгеологии" рассказали, когда в мире закончится нефть

Говорить об истощении запасов нефти в России и мире преждевременно, её хватит на столько, насколько будут развиты технологии, уверен гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков.

При том что в последнее время не было найдено новых крупных месторождений, компании ещё не начинали добычу на шельфе на глубине больше 500 метров. Горьков также напомнил, что Мировой океан изучен всего на 10%. По его мнению, человечество не до конца понимает, какими оно обладает богатствами. Глава "Росгеологии" отметил, что насущной проблемой является истощение изученных запасов полезных ископаемых в России. Он считает, что вопрос об их воспроизводстве и о расширении минерально-сырьевой базы нужно решать комплексно.

"Обязательно нужно усилить значимость геологии в стране, потому что у нас заканчивается поисковый задел и отрасль недоинвестирована. Сейчас сохраняется какой-то запас, и мы движемся по инерции. А что будет через 30 лет?" — сказал Горьков в интервью РБК.