Самолёт с хоккеистами "Амура" совершил экстренную посадку в Нижнекамске
На борту лайнера находились 42 человека и восемь членов экипажа, никто из них не пострадал.
Фото © Instagram / hcamur
Самолёт с хоккеистами и персоналом хоккейного клуба "Амур" совершил экстренную посадку в Нижнекамске из-за разгерметизации в салоне. Об этом пишет "Интерфакс".
По данным ведомства, лайнер вылетел из Нижнекамска в Хабаровск. На борту находились 42 пассажира и восемь членов экипажа. Через 20 минут после взлёта пилоты запросили посадку в аэропорту Бегишево из-за разгерметизации передней двери. В результате инцидента никто не пострадал.
Фото © Instagram / hcamur
Пресс-служба "Амура" также сообщила, что из-за замены самолёта команда была вынуждена ещё на несколько часов задержаться в Нижнекамске.
"В связи с заменой борта по техническим причинам задерживаемся в Нижнекамске ещё на несколько часов. Прилетим в среду поздно вечером, сыграем с "колёс", — сообщила клубная пресс-служба.
Добавим, что днём ранее "Амур" играл в Нижнекамске против местного "Нефтехимика" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
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