"Кто-то должен был всё это ей сказать": Губерниев рассказал о благодарности людей из-за конфликта с Бузовой
Он также в очередной раз сказал, что относится к певице с большой любовью и никогда не был её ненавистником.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев / Сергей Виноградов
Шоумен и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью "Комсомольской правде" рассказал, как десятки тысяч людей благодарят его из-за летнего конфликта с Ольгой Бузовой.
"Количество людей, которые мне до сих пор на улице говорят спасибо, пишут, звонят, благодарят за диалог с Бузовой, исчисляется десятками тысяч! Если не сотнями тысяч с того самого приснопамятного эфира. Просто, наверное, кто-то должен был ей всё это сказать. Все стеснялись. А получилось, видимо, непроизвольно у меня. Может быть, поэтому. А сам я Ольге сильно благодарен", — подчеркнул Губерниев.
Он также в очередной раз признался, что относится к певице с любовью и никогда не испытывал к ней ненависти, в том числе и во времена её брака с Дмитрием Тарасовым.
Напомним, 14 июня во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ" Губерниев в ходе обсуждения выступления сборной России на Евро-2020 задал Бузовой несколько провокационных вопросов. Певица расплакалась и назвала журналиста дном. Днём ранее в интервью она рассказала, что перед эфиром не знала о том, что вести его будет именно Губерниев, и призналась, что комментатор её ненавидит с давних пор.
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