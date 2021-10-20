Поклонская показала фото в дипломатическом мундире
Подписчики отметили, что она прекрасно смотрится и в прокурорской, и в новой форме.
Фото © Instagram / nv_poklonskaya
Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская, недавно назначенная послом в Республике Кабо-Верде, опубликовала в инстаграм-аккаунте фото в дипломатическом мундире.
Подписчики оценили новый образ Поклонской. По их мнению, она прекрасно смотрится и в прокурорской, и в дипломатической форме. Фолловеры пожелали Поклонской успехов на новом месте работы.
Напомним, что 13 октября президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма заметила, что для неё это является честью, а не ссылкой. По её словам, она очень хотела эту должность, специально обучалась и прошла подготовку, чтобы достойно представлять интересы России за рубежом.
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