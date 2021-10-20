Поклонская показала фото в дипломатическом мундире

Подписчики оценили новый образ Поклонской. По их мнению, она прекрасно смотрится и в прокурорской, и в дипломатической форме. Фолловеры пожелали Поклонской успехов на новом месте работы.

Напомним, что 13 октября президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма заметила, что для неё это является честью, а не ссылкой. По её словам, она очень хотела эту должность, специально обучалась и прошла подготовку, чтобы достойно представлять интересы России за рубежом.