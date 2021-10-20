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Поклонская показала фото в дипломатическом мундире

Подписчики отметили, что она прекрасно смотрится и в прокурорской, и в новой форме.

20 октября, 08:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/nv_poklonskaya/feed/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nv_poklonskaya</a></p>

Фото © Instagram / nv_poklonskaya

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская, недавно назначенная послом в Республике Кабо-Верде, опубликовала в инстаграм-аккаунте фото в дипломатическом мундире.

Подписчики оценили новый образ Поклонской. По их мнению, она прекрасно смотрится и в прокурорской, и в дипломатической форме. Фолловеры пожелали Поклонской успехов на новом месте работы.

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Напомним, что 13 октября президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма заметила, что для неё это является честью, а не ссылкой. По её словам, она очень хотела эту должность, специально обучалась и прошла подготовку, чтобы достойно представлять интересы России за рубежом.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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