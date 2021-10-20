Дудь не явился в суд по делу о пропаганде наркотиков
Проведённая ранее психолингвистическая экспертиза подтвердила факт популяризации запрещённых веществ в его роликах.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Блогер Юрий Дудь, обвиняемый в пропаганде наркотиков в его интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном, не пришёл на заседание. Об этом сообщили журналистам агентства "Москва" в пресс-службе Зюзинского суда столицы, где рассматривают его административное дело.
"Сейчас начинается процесс, Дудь не явился", — сказала пресс-секретарь суда Мария Ерохина.
Напомним, административное дело из-за пропаганды наркотиков в отношении Юрия Дудя было возбуждено 23 апреля. В нём фигурирует два видеоролика на ютуб-канале блогера. Речь идёт об интервью с рэпером Моргенштерном и украинским блогером Ивангаем. В суд материалы дела поступили 10 июня, однако их вернули в полицию на доработку. По делу была проведена психолого-лингвистическая экспертиза, которая подтвердила наличие пропаганды запрещённых веществ в роликах.
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