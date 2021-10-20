Дудь не явился в суд по делу о пропаганде наркотиков

Блогер Юрий Дудь, обвиняемый в пропаганде наркотиков в его интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном, не пришёл на заседание. Об этом сообщили журналистам агентства "Москва" в пресс-службе Зюзинского суда столицы, где рассматривают его административное дело.