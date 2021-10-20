Посол: Речь о российской военной помощи Афганистану не идёт

Движение "Талибан"* не обращалось к России за военной помощью, об этом нет и речи. Такое заявление сделал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов на полях заседания "московского формата" по Афганистану.

"Нет, за военной помощью [не обращались], речь [об этом] вообще не идёт", — цитирует его ТАСС.

Напомним, сегодня, 20 октября, делегация талибов прибыла на переговоры "московского формата" по Афганистану. Также они планируют провести в российской столице двусторонние встречи.

Ситуация в Афганистане обострилась, когда 15 августа текущего года боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.