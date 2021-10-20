В МВД объяснили увольнение начальников четырёх отделов полиции Екатеринбурга

"Действительно, вышеназванные руководители покидают ряды системы МВД. Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию, на заслуженный отдых, без какого-либо криминала. Конечно, это потеря, но жизнь так устроена, что рано или поздно на пенсию пойдёт любой из нас, где бы он ни работал", — сказал он в беседе с РИА "Новости".