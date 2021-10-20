В МВД объяснили увольнение начальников четырёх отделов полиции Екатеринбурга
Там назвали их достойными людьми и отметили, что на пенсию рано или поздно уйдёт каждый.
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В МВД по Свердловской области подтвердили факт ухода в отставку четырёх начальников отделов полиции Екатеринбурга. Все рапорты об увольнении поданы по собственному желанию, сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
"Действительно, вышеназванные руководители покидают ряды системы МВД. Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию, на заслуженный отдых, без какого-либо криминала. Конечно, это потеря, но жизнь так устроена, что рано или поздно на пенсию пойдёт любой из нас, где бы он ни работал", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Представитель регионального МВД добавил, что ведётся поиск новых руководителей для отделов, рассматриваются различные претенденты из имеющегося резерва.
А ранее Лайф рассказывал, что Минтруд предложил по-новому оплачивать отпуск при увольнении. Там предлагают, чтобы сотруднику, проработавшему в году не меньше 11 месяцев, выплачивалась денежная компенсация в размере среднего заработка за срок полного отпуска.
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