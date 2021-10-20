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Армия Сирии подтвердила гибель 14 военнослужащих при взрыве в Дамаске

Бомбы, которые сдетонировали в автобусе, были заранее прикреплены к транспорту.

20 октября, 08:26
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/AnojanJeyaram" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@AnojanJeyaram</a></p>

Фото © Twitter / @AnojanJeyaram

Жертвами теракта при подрыве автобуса в центре Дамаска в Сирии стали 14 военных, сообщили в командовании сирийской армии. Ещё несколько человек получили ранения.

"В районе 6:45 во время проезда армейского автобуса в Дамаске рядом с мостом Раис было совершено террористическое нападение. В результате погибло 14 военнослужащих и несколько получили ранения", — говорится в сообщении.

Также известно, что сработавшие взрывные устройства были прикреплены к транспорту заранее. Уточняется, что третья бомба, установленная на подорванном автобусе, была обезврежена сапёрами.

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Ранее Лайф сообщал, что в Дамаске был взорван автобус с военнослужащими. Два взрыва прогремели, когда сирийские военные проезжали мимо Президентского моста.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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