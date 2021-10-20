Армия Сирии подтвердила гибель 14 военнослужащих при взрыве в Дамаске
Бомбы, которые сдетонировали в автобусе, были заранее прикреплены к транспорту.
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Жертвами теракта при подрыве автобуса в центре Дамаска в Сирии стали 14 военных, сообщили в командовании сирийской армии. Ещё несколько человек получили ранения.
"В районе 6:45 во время проезда армейского автобуса в Дамаске рядом с мостом Раис было совершено террористическое нападение. В результате погибло 14 военнослужащих и несколько получили ранения", — говорится в сообщении.
Также известно, что сработавшие взрывные устройства были прикреплены к транспорту заранее. Уточняется, что третья бомба, установленная на подорванном автобусе, была обезврежена сапёрами.
Ранее Лайф сообщал, что в Дамаске был взорван автобус с военнослужащими. Два взрыва прогремели, когда сирийские военные проезжали мимо Президентского моста.
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