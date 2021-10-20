Армия Сирии подтвердила гибель 14 военнослужащих при взрыве в Дамаске

Жертвами теракта при подрыве автобуса в центре Дамаска в Сирии стали 14 военных, сообщили в командовании сирийской армии. Ещё несколько человек получили ранения.

"В районе 6:45 во время проезда армейского автобуса в Дамаске рядом с мостом Раис было совершено террористическое нападение. В результате погибло 14 военнослужащих и несколько получили ранения", — говорится в сообщении.

Также известно, что сработавшие взрывные устройства были прикреплены к транспорту заранее. Уточняется, что третья бомба, установленная на подорванном автобусе, была обезврежена сапёрами.