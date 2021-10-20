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На Ставрополье вводят обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан

Связано это с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

20 октября, 08:34
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Ставропольском крае введут обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Об этом заявил в своём инстаграме губернатор региона Владимир Владимиров.

"Ситуация с коронавирусом у нас в крае, к сожалению, не улучшается. Приближаемся вплотную к 400 заболевшим за сутки, смертность также растёт", — отметил он.

Губернатор отметил, что обязательная вакцинация коснётся работников социальной сферы и общепита, а также тех, кто "имеет большое количество контактов". Подробности условий для работников других сфер Владимиров не уточнил.

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Ранее Мурашко перечислил семь регионов с напряжённой ситуацией по ковиду. При этом в целом по стране рост заболеваемости инфекцией за последнюю наделю составил 12%, отметил глава Минздрава.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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