На Ставрополье вводят обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан

В Ставропольском крае введут обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Об этом заявил в своём инстаграме губернатор региона Владимир Владимиров.

"Ситуация с коронавирусом у нас в крае, к сожалению, не улучшается. Приближаемся вплотную к 400 заболевшим за сутки, смертность также растёт", — отметил он.

Губернатор отметил, что обязательная вакцинация коснётся работников социальной сферы и общепита, а также тех, кто "имеет большое количество контактов". Подробности условий для работников других сфер Владимиров не уточнил.