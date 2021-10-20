В России зафиксирован новый максимум смертей от ковида
При этом за весь период в стране зафиксировано 226 353 летальных исхода.
Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko
За сутки в России скончалось 1028 пациентов с коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
Прошлый антирекорд по смертям от ковида был зафиксирован накануне, 19 октября, когда за 24 часа умерло 1015 человек. При этом за весь период в стране зафиксировано 226 353 летальных исхода.
Накануне печальную статистику озвучил и мэр столицы Сергей Собянин: доля пожилых людей среди всех умерших от ковида жителей Москвы составляет 86%. Также сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет. Почти 80% на ИВЛ — люди преклонного возраста.
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