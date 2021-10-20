В России зафиксирован новый максимум смертей от ковида

За сутки в России скончалось 1028 пациентов с коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Прошлый антирекорд по смертям от ковида был зафиксирован накануне, 19 октября, когда за 24 часа умерло 1015 человек. При этом за весь период в стране зафиксировано 226 353 летальных исхода.