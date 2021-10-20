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В России зафиксирован новый максимум смертей от ковида

При этом за весь период в стране зафиксировано 226 353 летальных исхода.

20 октября, 08:32
<p>Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko</p>

Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

За сутки в России скончалось 1028 пациентов с коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Прошлый антирекорд по смертям от ковида был зафиксирован накануне, 19 октября, когда за 24 часа умерло 1015 человек. При этом за весь период в стране зафиксировано 226 353 летальных исхода.

Врач из красной зоны Коммунарки описал типичного пациента с ковидом

Врач из красной зоны Коммунарки описал типичного пациента с ковидом

Накануне печальную статистику озвучил и мэр столицы Сергей Собянин: доля пожилых людей среди всех умерших от ковида жителей Москвы составляет 86%. Также сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет. Почти 80% на ИВЛ — люди преклонного возраста.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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