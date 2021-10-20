В Москве выявили 5847 случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб. Вчера цифра заболевших в столице была пониже — 5700. Количество летальных исходов тоже выросло по сравнению с позапрошлыми сутками: было 73 человека, а вчера умерло 76.

Общее число заболевших в Москве с начала пандемии достигло 1 737 784 человек. Всего в городе умер 30 381 человек (1,75% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.