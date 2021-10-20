В Москве выявили 5847 случаев заражения коронавирусом за сутки
Количество летальных исходов из-за ковида в столице возросло на 76 против 73 днём ранее.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
В Москве выявили 5847 случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб. Вчера цифра заболевших в столице была пониже — 5700. Количество летальных исходов тоже выросло по сравнению с позапрошлыми сутками: было 73 человека, а вчера умерло 76.
Общее число заболевших в Москве с начала пандемии достигло 1 737 784 человек. Всего в городе умер 30 381 человек (1,75% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.
Накануне печальную статистику озвучил и мэр столицы Сергей Собянин: доля пожилых людей среди всех умерших от ковида жителей Москвы составляет 86%. Также сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет. Почти 80% на ИВЛ — люди преклонного возраста.
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