Обвинённый в мошенничестве ректор Шанинки попал в больницу
По словам адвоката, у его подзащитного проблемы с сердцем, поэтому пришлось вызвать скорую.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев, обвиняемый в хищении 21 миллиона рублей, госпитализирован. Об этом заявил его адвокат.
"Госпитализировали на скорой в гражданскую больницу. Он сердечник, у него гипертоническая болезнь", — объяснил он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, о задержании Зуева стало известно 12 октября. При этом проверку в Шанинке МВД начало проводить ещё 30 сентября. Мероприятия касались контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", связанных с исследовательской деятельностью. Вину фигурант дела экс-заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой не признаёт.
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