Обвинённый в мошенничестве ректор Шанинки попал в больницу

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев, обвиняемый в хищении 21 миллиона рублей, госпитализирован. Об этом заявил его адвокат.

"Госпитализировали на скорой в гражданскую больницу. Он сердечник, у него гипертоническая болезнь", — объяснил он в беседе с РИА "Новости".