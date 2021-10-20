НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Обвинённый в мошенничестве ректор Шанинки попал в больницу

По словам адвоката, у его подзащитного проблемы с сердцем, поэтому пришлось вызвать скорую.

20 октября, 08:39
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев, обвиняемый в хищении 21 миллиона рублей, госпитализирован. Об этом заявил его адвокат.

"Госпитализировали на скорой в гражданскую больницу. Он сердечник, у него гипертоническая болезнь", — объяснил он в беседе с РИА "Новости".

Ректору Шанинки Зуеву предъявили обвинение в хищении 21 млн рублей

Ректору Шанинки Зуеву предъявили обвинение в хищении 21 млн рублей

Напомним, о задержании Зуева стало известно 12 октября. При этом проверку в Шанинке МВД начало проводить ещё 30 сентября. Мероприятия касались контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", связанных с исследовательской деятельностью. Вину фигурант дела экс-заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой не признаёт.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1