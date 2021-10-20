Ракова: В Москве пять недель подряд заболеваемость растёт на 30%
По словам заммэра столицы, даже за первые три дня этой недели тенденция сохраняется.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается, пять недель подряд заболеваемость увеличивается на 30%. Такие данные приводит заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Очередной подъём заболеваемости этой осенью отличается от предыдущих. Впервые мы отмечаем высокий (тридцатипроцентный) рост в течение пяти недель подряд. Ни в один предыдущий период такого высокого темпа прироста мы не наблюдали. И даже за первые три дня этой недели мы видим, что тенденция сохраняется", — отметила она в интервью ТАСС.
Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом в Москве с 25 октября вводятся новые ограничительные меры. Так, москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны будут соблюдать домашний режим. А работодателей обязали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа персонала, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Также вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин выслушивает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней.
Комментариев: 0