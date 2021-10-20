Ракова: В Москве пять недель подряд заболеваемость растёт на 30%

Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается, пять недель подряд заболеваемость увеличивается на 30%. Такие данные приводит заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Очередной подъём заболеваемости этой осенью отличается от предыдущих. Впервые мы отмечаем высокий (тридцатипроцентный) рост в течение пяти недель подряд. Ни в один предыдущий период такого высокого темпа прироста мы не наблюдали. И даже за первые три дня этой недели мы видим, что тенденция сохраняется", — отметила она в интервью ТАСС.