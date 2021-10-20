Умер народный артист РФ Владимир Михайлов

В возрасте 79 лет скончался композитор, народный артист России Владимир Михайлов. Около 30 лет своей жизни он посвятил работе главным дирижёром Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.

"В своей квартире на Каретном Ряду скончался народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, композитор Владимир Михайлов. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Михайлов работал главным дирижёром цирковых оркестров в Запорожье, Харькове, Днепропетровске, а с 1992 года — в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского. Также он писал музыкальные композиции для театральных постановок и фильмов.