Отстранённый за допинг волейболист Мусэрский рассказал, как в его организм попало запрещённое вещество
Ранее стало известно, что он не сможет выступать на соревнованиях до января 2022 года.
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Отстранённый за допинг российский волейболист Дмитрий Мусэрский в беседе с РИА "Новости" рассказал, как в его организм могло попасть запрещённое вещество.
"Это растительное вещество — то ли экстракт герани, то ли масло герани. Как я узнал летом, оно широко используется кондитерами и могло попасть в организм даже не через биологические добавки, а через выпечку — торты и кексы. Концентрация запрещённого вещества в моей допинг-пробе как раз свидетельствует о том, что это вещество попало в мой организм случайно. Его очень мало", — отметил Мусэрский.
Он также рассказал, что результат его теста, который был сделан в 2013 году, решили скрыть от него и в WADA. При этом если бы его обнародовали тогда, то срок дисквалификации составил бы всего лишь три месяца.
Ранее Лайф сообщал, что волейболист Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован на девять месяцев по итогам перепроверки допинг-теста, сданного им в мае 2013 года.
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