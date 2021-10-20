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Отстранённый за допинг волейболист Мусэрский рассказал, как в его организм попало запрещённое вещество

Ранее стало известно, что он не сможет выступать на соревнованиях до января 2022 года.

20 октября, 09:04
<p>Фото © Getty Images / Piotr Hawalej</p>

Фото © Getty Images / Piotr Hawalej

Отстранённый за допинг российский волейболист Дмитрий Мусэрский в беседе с РИА "Новости" рассказал, как в его организм могло попасть запрещённое вещество.

"Это растительное вещество — то ли экстракт герани, то ли масло герани. Как я узнал летом, оно широко используется кондитерами и могло попасть в организм даже не через биологические добавки, а через выпечку — торты и кексы. Концентрация запрещённого вещества в моей допинг-пробе как раз свидетельствует о том, что это вещество попало в мой организм случайно. Его очень мало", — отметил Мусэрский.

Он также рассказал, что результат его теста, который был сделан в 2013 году, решили скрыть от него и в WADA. При этом если бы его обнародовали тогда, то срок дисквалификации составил бы всего лишь три месяца.

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Ранее Лайф сообщал, что волейболист Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован на девять месяцев по итогам перепроверки допинг-теста, сданного им в мае 2013 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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