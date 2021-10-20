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"Локомотив" объявил о возвращении из НХЛ форварда Анисимова

В составе "железнодорожников" он выступал с 2005 по 2007 год и в сезоне 2012/13.

20 октября, 09:29
<p>Фото © ТАСС / Mike Wulf / CSM via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Mike Wulf / CSM via ZUMA Wire

Ярославский "Локомотив" объявил о возвращении в клуб нападающего Артёма Анисимова, который ранее выступал в клубе НХЛ "Оттава Сенаторз".

Контракт с чемпионом мира 2014 года рассчитан до конца текущего сезона. Стоит отметить, что Анисимов является воспитанником клуба и выступал за "Локомотив" в период с 2005 по 2007 год, а также в сезоне 2012/13.

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Добавим, что за океаном Анисимов выступал в составе клубов "Нью-Йорк Рейнджерс", "Коламбус Блю Джекетс", "Чикаго Блэкхоукс" и "Оттава Сенаторз". Всего он провёл 814 матчей в НХЛ, в которых набрал 393 очка.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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