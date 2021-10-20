"Локомотив" объявил о возвращении из НХЛ форварда Анисимова
В составе "железнодорожников" он выступал с 2005 по 2007 год и в сезоне 2012/13.
Фото © ТАСС / Mike Wulf / CSM via ZUMA Wire
Ярославский "Локомотив" объявил о возвращении в клуб нападающего Артёма Анисимова, который ранее выступал в клубе НХЛ "Оттава Сенаторз".
Контракт с чемпионом мира 2014 года рассчитан до конца текущего сезона. Стоит отметить, что Анисимов является воспитанником клуба и выступал за "Локомотив" в период с 2005 по 2007 год, а также в сезоне 2012/13.
Добавим, что за океаном Анисимов выступал в составе клубов "Нью-Йорк Рейнджерс", "Коламбус Блю Джекетс", "Чикаго Блэкхоукс" и "Оттава Сенаторз". Всего он провёл 814 матчей в НХЛ, в которых набрал 393 очка.
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