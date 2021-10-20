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Россия снова опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

При этом исправить положение наши команды могут уже сегодня в матчах против "Ювентуса" и "Лестера".

20 октября, 09:28
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Россия снова опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА после победы "Селтика" в матче группового этапа Лиги Европы.

Благодаря результату клуба из Глазго у Шотландии теперь 31,700 балла, тогда как у России — 31,682. Следом за нашей страной идёт Украина, у которой в активе 30,600 балла.

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Вернуться на девятое место наша страна может уже сегодня по итогам матчей "Зенита" против "Ювентуса" и "Спартака" с "Лестером".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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