Россия снова опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА
При этом исправить положение наши команды могут уже сегодня в матчах против "Ювентуса" и "Лестера".
Фото © ФК "Зенит"
Россия снова опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА после победы "Селтика" в матче группового этапа Лиги Европы.
Благодаря результату клуба из Глазго у Шотландии теперь 31,700 балла, тогда как у России — 31,682. Следом за нашей страной идёт Украина, у которой в активе 30,600 балла.
Вернуться на девятое место наша страна может уже сегодня по итогам матчей "Зенита" против "Ювентуса" и "Спартака" с "Лестером".
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