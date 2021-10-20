В России около 650 тысяч медиков задействованы в оказании помощи пациентам с коронавирусом
Ранее в Минздраве призвали ушедших на пенсию медработников сделать прививку от ковида и вернуться в строй.
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Около 650 тысяч медработников сегодня задействованы в оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил журналистам в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Порядка 600–650 тысяч человек", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в Минздраве призвали ушедших на пенсию в начале пандемии медицинских работников сделать прививку от коронавируса и вернуться в строй — настолько сложной оказалась ситуация в некоторых регионах.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал её. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин выслушает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней.
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