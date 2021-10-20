Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина

Президент России Владимир Путин пока не ревакцинировался от коронавируса. Он примет соответствующее решение исходя из рекомендаций врачей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент пока не ревакцинировался. Мы говорили, что сообщим, когда он это сделает, а он сделает, когда скажут врачи", — отметил представитель Кремля.

Сам Песков пока тоже не сделал прививку, так как у него "очень высокий уровень антител".

"Он у меня сохраняется, и, собственно, прививка делается, чтобы получить эти антитела, у меня пока слишком высокий (титр), чтобы делать прививку. Жду, когда опустится", — добавил он.