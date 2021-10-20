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Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина

Сам пресс-секретарь президента пока тоже не сделал прививку, так как у него "очень высокий уровень антител".

20 октября, 09:48
<p>Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин пока не ревакцинировался от коронавируса. Он примет соответствующее решение исходя из рекомендаций врачей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент пока не ревакцинировался. Мы говорили, что сообщим, когда он это сделает, а он сделает, когда скажут врачи", — отметил представитель Кремля.

Сам Песков пока тоже не сделал прививку, так как у него "очень высокий уровень антител".

"Он у меня сохраняется, и, собственно, прививка делается, чтобы получить эти антитела, у меня пока слишком высокий (титр), чтобы делать прививку. Жду, когда опустится", — добавил он.

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Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. Через три недели он сделал вторую прививку. Тогда в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Однако позже российский лидер в ходе прямой линии всё же раскрыл, какой препарат использовал, — это "Спутник V". Кроме того, Владимир Путин поделился способом, как легче перенести вакцинацию: он посоветовал контрастный душ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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