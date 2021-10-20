Лавров рассказал о кровавых вылазках ИГИЛ и Аль-Каиды в Афганистане

Многочисленные террористические группировки пытаются воспользоваться нестабильной ситуацией в Афганистане. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В первую очередь "ИГИЛ"* и "Аль-Каида"*, которые вновь пытаются поднимать голову, совершая дерзкие и кровавые вылазки в самых разных частях страны", — сказал он на открытии третьего заседания московского формата по Афганистану в столице.

По мнению Лаврова, о нестабильности ситуации в Афганистане свидетельствует отсутствие официального признания международным сообществом, проблемы в социально-экономической и финансовой сферах, гуманитарные вызовы, а также отсутствие альтернативы "на обозримую перспективу". По его оценке, урегулировать ситуацию в Исламской Республике можно главным образом за счёт формирования по-настоящему инклюзивного правительства.

Ранее Лавров назвал смену власти в Афганистане свершившимся фактом. Глава МИД РФ отметил также, что Москва удовлетворена уровнем практического взаимодействия с Кабулом. Напомним, сегодня, 20 октября, делегация талибов прибыла на переговоры "московского формата" по Афганистану. Также они планируют провести в российской столице двусторонние встречи.