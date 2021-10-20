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Лавров рассказал о кровавых вылазках ИГИЛ и Аль-Каиды в Афганистане

По его мнению, урегулировать ситуацию можно за счёт формирования по-настоящему инклюзивного правительства.

20 октября, 09:48
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/defenceimages/5687110819/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Defence Images</a></p>

Фото © Flickr / Defence Images

Многочисленные террористические группировки пытаются воспользоваться нестабильной ситуацией в Афганистане. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В первую очередь "ИГИЛ"* и "Аль-Каида"*, которые вновь пытаются поднимать голову, совершая дерзкие и кровавые вылазки в самых разных частях страны", сказал он на открытии третьего заседания московского формата по Афганистану в столице.

По мнению Лаврова, о нестабильности ситуации в Афганистане свидетельствует отсутствие официального признания международным сообществом, проблемы в социально-экономической и финансовой сферах, гуманитарные вызовы, а также отсутствие альтернативы "на обозримую перспективу". По его оценке, урегулировать ситуацию в Исламской Республике можно главным образом за счёт формирования по-настоящему инклюзивного правительства.

Посол: Речь о российской военной помощи Афганистану не идёт

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Ранее Лавров назвал смену власти в Афганистане свершившимся фактом. Глава МИД РФ отметил также, что Москва удовлетворена уровнем практического взаимодействия с Кабулом. Напомним, сегодня, 20 октября, делегация талибов прибыла на переговоры "московского формата" по Афганистану. Также они планируют провести в российской столице двусторонние встречи.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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