Безруков из больницы рассказал, что спасло его от "страшных симптомов" ковида
О том, что актёр попал в больницу, он ранее сообщил в посте на своей странице в "Инстаграме".
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Заразившийся коронавирусом актёр и режиссёр Сергей Безруков рассказал о том, что переносит болезнь легко благодаря вакцинации. Он поспешил успокоить поклонников, которые атаковали его соцсети после известия о госпитализации.
"Чувствую себя прекрасно. Поскольку привитый, то переношу нормально, без всех этих страшных симптомов", — сообщил актёр "Газете.ru".
Ранее Лайф писал, что актёр Сергей Безруков заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал поклонникам в соцсетях и выложил фото из больничной палаты. Безруков также добавил, что спектакли с его участием перенесут на другие даты.
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