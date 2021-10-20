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Безруков из больницы рассказал, что спасло его от "страшных симптомов" ковида

О том, что актёр попал в больницу, он ранее сообщил в посте на своей странице в "Инстаграме".

20 октября, 09:53
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Заразившийся коронавирусом актёр и режиссёр Сергей Безруков рассказал о том, что переносит болезнь легко благодаря вакцинации. Он поспешил успокоить поклонников, которые атаковали его соцсети после известия о госпитализации.

"Чувствую себя прекрасно. Поскольку привитый, то переношу нормально, без всех этих страшных симптомов", — сообщил актёр "Газете.ru".

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Ранее Лайф писал, что актёр Сергей Безруков заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал поклонникам в соцсетях и выложил фото из больничной палаты. Безруков также добавил, что спектакли с его участием перенесут на другие даты.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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