Безруков из больницы рассказал, что спасло его от "страшных симптомов" ковида

Заразившийся коронавирусом актёр и режиссёр Сергей Безруков рассказал о том, что переносит болезнь легко благодаря вакцинации. Он поспешил успокоить поклонников, которые атаковали его соцсети после известия о госпитализации.

"Чувствую себя прекрасно. Поскольку привитый, то переношу нормально, без всех этих страшных симптомов", — сообщил актёр "Газете.ru".