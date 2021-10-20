Песков назвал печальной практикой отказ от плановой медпомощи в регионах
Он указал, что из-за большого количества заболевших ковидом приходится задействовать абсолютно все медицинские мощности.
Фото © ТАСС/Петр Ковалев
Ограничение оказания плановой медпомощи, к которому решили прибегнуть в ряде регионов, — это печальная практика, применять которую местные власти вынуждает сложная эпидемиологическая обстановка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, действительно, в некоторых регионах ситуация такова или близится к таковой. Это очень печально и чрезвычайно опасно, — сказал Песков. — Когда количество заболевших таково, что приходится задействовать абсолютно все медицинские мощности, лишая тем самым людей на право получения плановой помощи, — это действительно очень плохо, но это реальность".
Представитель Кремля предположил, что рост числа заболевших связан с низким уровнем вакцинации.
Напомним, в России два дня подряд фиксируется суточный максимум по летальным исходам от коронавируса — так, 20 октября скончалось 1028 пациентов, а 19 октября — 1015 человек. За последние сутки выявили 34 074 новых заболевших. В оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией по всей стране сегодня задействованы около 650 тысяч медработников.
Комментариев: 0