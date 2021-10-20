Песков назвал печальной практикой отказ от плановой медпомощи в регионах

Ограничение оказания плановой медпомощи, к которому решили прибегнуть в ряде регионов, — это печальная практика, применять которую местные власти вынуждает сложная эпидемиологическая обстановка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, действительно, в некоторых регионах ситуация такова или близится к таковой. Это очень печально и чрезвычайно опасно, — сказал Песков. — Когда количество заболевших таково, что приходится задействовать абсолютно все медицинские мощности, лишая тем самым людей на право получения плановой помощи, — это действительно очень плохо, но это реальность".

Представитель Кремля предположил, что рост числа заболевших связан с низким уровнем вакцинации.