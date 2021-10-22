В Свердловской области решили ввести QR-коды на неделю раньше

В Свердловской области решили ввести систему QR-кодов из-за коронавируса не с 8 ноября, как планировалось раньше, а уже с 30 октября. Об этом сообщил заместитель главы региона Павел Креков во время трансляции брифинга в соцсети "ВКонтакте".

"Будет рекомендовано ввести с 30 октября вход с использованием QR-кодов", — уточнил замглавы региона.

Чиновник пояснил, что необходимость такой меры вызвана ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Коды понадобятся для посещения всех мест, входящих в сферу услуг, включая музеи, выставки, санатории, базы отдыха и фитнес-клубы.