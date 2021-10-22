В Свердловской области решили ввести QR-коды на неделю раньше
Они будут необходимы для посещения музеев, выставок, санаториев, баз отдыха и фитнес-клубов.
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В Свердловской области решили ввести систему QR-кодов из-за коронавируса не с 8 ноября, как планировалось раньше, а уже с 30 октября. Об этом сообщил заместитель главы региона Павел Креков во время трансляции брифинга в соцсети "ВКонтакте".
"Будет рекомендовано ввести с 30 октября вход с использованием QR-кодов", — уточнил замглавы региона.
Чиновник пояснил, что необходимость такой меры вызвана ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Коды понадобятся для посещения всех мест, входящих в сферу услуг, включая музеи, выставки, санатории, базы отдыха и фитнес-клубы.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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