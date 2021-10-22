Эпидемиолог сделала прогноз о спаде заболеваемости ковидом в России

Заболеваемость коронавирусом в России будет ещё какое-то время держаться на высоком уровне, однако меры, которые вводят власти, должны повлиять на темпы роста числа инфицированных. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"C учётом высокой контагиозности вируса и длительности инкубационного периода высокие цифры заболеваемости CoViD-19 могут ещё регистрироваться какое-то время", — цитирует её РИА "Новости".

По её словам, вводимые властями меры дадут результат, но не сразу, потому что "цепочки передачи в один день не прервутся".