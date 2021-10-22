НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эпидемиолог сделала прогноз о спаде заболеваемости ковидом в России

По словам Натальи Пшеничной, вводимые властями меры дадут результат, но не сразу, потому что "цепочки передачи в один день не прервутся".

22 октября, 06:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Заболеваемость коронавирусом в России будет ещё какое-то время держаться на высоком уровне, однако меры, которые вводят власти, должны повлиять на темпы роста числа инфицированных. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"C учётом высокой контагиозности вируса и длительности инкубационного периода высокие цифры заболеваемости CoViD-19 могут ещё регистрироваться какое-то время", — цитирует её РИА "Новости".

По её словам, вводимые властями меры дадут результат, но не сразу, потому что "цепочки передачи в один день не прервутся".

Иммунолог оценил попытки намеренно переболеть коронавирусом в лёгкой форме

Иммунолог оценил попытки намеренно переболеть коронавирусом в лёгкой форме

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже воспользовался этим правом: в столице нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. На этот период закрываются все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости, закрываются салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны тоже принимать посетителей в этот период не будут. Лайф собрал полный список новых ограничений.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1