Иммунолог оценил попытки намеренно переболеть коронавирусом в лёгкой форме
Специалист отметил, что всегда есть риск получить крайне тяжёлое течение инфекции.
Фото © Pixabay
Люди сильно рискуют, пытаясь получить антитела к коронавирусу путём заражения от человека, болеющего в лёгкой форме. Об этом рассказал эксперт по общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире стрима RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу".
"Я хочу обратиться ко всем... Даже если это подтверждено в нескольких, а не в одном исследовании, это не означает, что у вас нет серьёзного риска получить от человека бессимптомного или с лёгкой формой крайне тяжёлое течение заболевания", — сказал Крючков.
Специалист отметил, что "помимо вирусной нагрузки есть ещё время и теснота контакта, есть индивидуальные особенности" и прочие нюансы.
Напомним, ранее врач-невролог Павел Бранд рассказал о жительнице Москвы, которая намеренно заразила ковидом себя и родных от подруги, болеющей в лёгкой форме. Так она рассчитывала избежать риска тяжёлого течения инфекции. Однако в результате москвичка умерла.
Комментариев: 0