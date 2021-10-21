Иммунолог оценил попытки намеренно переболеть коронавирусом в лёгкой форме

Люди сильно рискуют, пытаясь получить антитела к коронавирусу путём заражения от человека, болеющего в лёгкой форме. Об этом рассказал эксперт по общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире стрима RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу".

"Я хочу обратиться ко всем... Даже если это подтверждено в нескольких, а не в одном исследовании, это не означает, что у вас нет серьёзного риска получить от человека бессимптомного или с лёгкой формой крайне тяжёлое течение заболевания", — сказал Крючков.

Специалист отметил, что "помимо вирусной нагрузки есть ещё время и теснота контакта, есть индивидуальные особенности" и прочие нюансы.