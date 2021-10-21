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Иммунолог оценил попытки намеренно переболеть коронавирусом в лёгкой форме

Специалист отметил, что всегда есть риск получить крайне тяжёлое течение инфекции.

21 октября, 20:21

Фото © Pixabay

Люди сильно рискуют, пытаясь получить антитела к коронавирусу путём заражения от человека, болеющего в лёгкой форме. Об этом рассказал эксперт по общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире стрима RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу".

"Я хочу обратиться ко всем... Даже если это подтверждено в нескольких, а не в одном исследовании, это не означает, что у вас нет серьёзного риска получить от человека бессимптомного или с лёгкой формой крайне тяжёлое течение заболевания", — сказал Крючков.

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Специалист отметил, что "помимо вирусной нагрузки есть ещё время и теснота контакта, есть индивидуальные особенности" и прочие нюансы.

Напомним, ранее врач-невролог Павел Бранд рассказал о жительнице Москвы, которая намеренно заразила ковидом себя и родных от подруги, болеющей в лёгкой форме. Так она рассчитывала избежать риска тяжёлого течения инфекции. Однако в результате москвичка умерла.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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