Reuters: США отложили испытания гиперзвукового оружия из-за проблем с пуском ракеты

Испытания гиперзвукового оружия в США отложили из-за нештатной ситуации с ракетой. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники, данное решение было принято после того, как ракета-носитель с гиперзвуковым оружием не смогла взлететь.

Ранее ВМС Соединённых Штатов подтвердили три ракетных пуска для испытания перспективных систем гиперзвукового оружия.

"Программы Пентагона по испытанию гиперзвукового оружия замедлились после того, как несущая гиперзвуковое оружие ракета-носитель не смогла взлететь", — отмечает агентство.

Согласно данным Reuters, тест должен был подтвердить работоспособность отдельных элементов находящегося в разработке планирующего гиперзвукового боевого блока, но испытания закончились неудачей.