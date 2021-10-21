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Reuters: США отложили испытания гиперзвукового оружия из-за проблем с пуском ракеты

По данным американских СМИ, ракета-носитель попросту не смогла взлететь. Причины этого пока не называются.

21 октября, 20:10

Фото © ТАСС / Zuma

Испытания гиперзвукового оружия в США отложили из-за нештатной ситуации с ракетой. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники, данное решение было принято после того, как ракета-носитель с гиперзвуковым оружием не смогла взлететь.

Ранее ВМС Соединённых Штатов подтвердили три ракетных пуска для испытания перспективных систем гиперзвукового оружия.

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"Программы Пентагона по испытанию гиперзвукового оружия замедлились после того, как несущая гиперзвуковое оружие ракета-носитель не смогла взлететь", — отмечает агентство.

Согласно данным Reuters, тест должен был подтвердить работоспособность отдельных элементов находящегося в разработке планирующего гиперзвукового боевого блока, но испытания закончились неудачей.

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Ранее в Британии заявили о безнадёжном отставании США в "гиперзвуковой гонке" с Россией и Китаем. По мнению автора статьи в The Telegraph, с появлением нового оружия преимущества американских авианосцев перестанут играть решающую роль, так как боевые корабли станут всего лишь "подсадными утками" для гиперзвуковых ракет с ядерными зарядами, летящими в них из космоса.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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