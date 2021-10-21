"Третье колесо": В Британии заявили о безнадёжном отставании США в "гиперзвуковой гонке" с Россией и КНР
По мнению автора статьи в The Telegraph, США стали "третьим" колесом в гиперзвуковой гонке с Россией и Китаем.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
США безнадёжно отстают от России и Китая в "гиперзвуковой гонке". Об этом пишет британское издание The Telegraph.
"США рискуют стать третьим колесом в "гиперзвуковой гонке", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, с появлением нового оружия преимущества американских авианосцев перестанут играть решающую роль, так как боевые корабли станут всего лишь "подсадными утками" для гиперзвуковых ракет с ядерными зарядами, летящими в них из космоса. При этом Китай ещё семь лет назад приступил к испытаниям своего гиперзвукового планирующего аппарата DongFeng-17, а Москва успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" и поставила на вооружение "ещё более продвинутую" ракету "Авангард", и это "фактически вывело Россию на первое место в гиперзвуковой гонке", говорится в статье The Telegraph.
Ранее Минобороны показало видео запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" из-под воды. Стрельба по учебной цели, расположенной в Баренцевом море, проводилась с глубины в 40 метров.
Комментариев: 0