По мнению автора статьи, с появлением нового оружия преимущества американских авианосцев перестанут играть решающую роль, так как боевые корабли станут всего лишь "подсадными утками" для гиперзвуковых ракет с ядерными зарядами, летящими в них из космоса. При этом Китай ещё семь лет назад приступил к испытаниям своего гиперзвукового планирующего аппарата DongFeng-17, а Москва успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" и поставила на вооружение "ещё более продвинутую" ракету "Авангард", и это "фактически вывело Россию на первое место в гиперзвуковой гонке", говорится в статье The Telegraph.