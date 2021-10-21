Профессор РГГУ лишился квартиры после разговора с телефонными мошенниками

Профессор РГГУ, философ и культуролог Игорь Яковенко стал жертвой мошенников и в результате махинаций остался без денег, квартиры и дачи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката учёного Сергея Худякова.

По словам юриста, в августе профессору, которые перед этим перенёс ковид, позвонили якобы из Центробанка и сообщили о мошеннических действиях с его счетами. Злоумышленник уверял мужчину, что ситуация находится под контролем. Для поимки "преступников" он попросил снять все деньги (150 тысяч рублей) и перевести их на другой счёт. Кроме того, Яковенко уговорили оформить кредит в банке в размере 100 тысяч и проделать те же действия с переводом. Ему строго запретили рассказывать кому-либо о звонках, поскольку это могло сорвать "спецоперацию".

Однако и на этом мошенники не успокоились. Позже они заявили профессору, что на его квартиру якобы покушаются недобросовестные риелторы, и призвали "подыграть" им, подписав все документы. Яковенко поверил звонившим и подписал бумаги о продаже не только квартиры, но и дачи. Затем учёный отдал вырученные деньги "сотрудникам полиции", которые, по легенде, расследовали дело об этих "специалистах по недвижимости". После этого злоумышленники перестали выходить на связь.

Вскоре объявился покупатель квартиры, который в грубой форме посоветовал Яковенко освободить жильё, в котором тот проживал вместе с несовершеннолетним ребёнком.

"Он требовал, чтобы я съехал в понедельник, в крайнем случае во вторник. А в среду, 20 октября, придут срезать двери и выбрасывать меня", — рассказал Яковенко.

По словам 76-летнего профессора, общение с аферистами продолжалось с августа по октябрь. Всё это время ему строго запрещалось рассказывать о звонках близким, так как это якобы могло сорвать спецоперацию. Только 14 октября профессор написал заявления в полицию и прокуратуру. Правоохранители возбудили дело по факту мошенничества, Яковенко признали потерпевшим. Мошенники пока не задержаны.