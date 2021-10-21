"Совершает политическое самоубийство": Политолог объяснил, зачем "Оператор ГТС Украины" подал заявку на сертификацию "Северного потока – 2"
По словам Владимира Шаповалова, здесь не идёт речи о какой-то объективной оценке сертификации, что принято у профессионалов.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Заявка "Оператора ГТС Украины" на участие в процедуре сертификации "Северного потока — 2" является пропагандистским трюком и давлением на Германию. Об этом заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
"В данном случае ситуация понятна: речь не идёт о какой-то объективной оценке сертификации, что принято у профессионалов. Здесь нет никаких сомнений в том, что это пропагандистский трюк. Это давление на немецкую сторону, и это продолжение той абсолютно бессмысленной и вредной для экономики и народа Украины политики, которую проводит украинская элита и которая завела уже Украину в энергетический тупик", — отметил Шаповалов в беседе с RT.
Эксперт добавил, что украинская сторона не в состоянии остановить "Северный поток — 2". Политолог напомнил, что даже США не смогли помешать реализации проекта, так как он выгоден не только и не столько России, сколько Западной Европе. И в этой ситуации, по словам Шаповалова, Украина, лидеры которой заявляют о стремлении в Евросоюз, по сути "совершает политическое самоубийство в глазах европейских элит".
"Украина фактически продолжает загонять себя в бессмысленную и нелепую ситуацию, которая не нужна никому, кроме тех людей, которые её создают", — подытожил эксперт.
Напомним, ранее "Оператор ГТС Украины" подал заявку для участия в сертификации "Северного потока – 2". Аналогичную заявку прежде подавал и "Нафтогаз Украины".
Как уже сообщал Лайф, сертификация компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора необходима для соблюдения Газовой директивы Евросоюза. Этот процесс может растянуться на несколько месяцев. Причём 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. На днях стало известно, что первая нитка "Северного потока – 2" заполнена техническим газом. Достигнуты показатели, которых достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку топлива.
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