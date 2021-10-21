Заявка "Оператора ГТС Украины" на участие в процедуре сертификации "Северного потока — 2" является пропагандистским трюком и давлением на Германию. Об этом заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"В данном случае ситуация понятна: речь не идёт о какой-то объективной оценке сертификации, что принято у профессионалов. Здесь нет никаких сомнений в том, что это пропагандистский трюк. Это давление на немецкую сторону, и это продолжение той абсолютно бессмысленной и вредной для экономики и народа Украины политики, которую проводит украинская элита и которая завела уже Украину в энергетический тупик", — отметил Шаповалов в беседе с RT.

Эксперт добавил, что украинская сторона не в состоянии остановить "Северный поток — 2". Политолог напомнил, что даже США не смогли помешать реализации проекта, так как он выгоден не только и не столько России, сколько Западной Европе. И в этой ситуации, по словам Шаповалова, Украина, лидеры которой заявляют о стремлении в Евросоюз, по сути "совершает политическое самоубийство в глазах европейских элит".

"Украина фактически продолжает загонять себя в бессмысленную и нелепую ситуацию, которая не нужна никому, кроме тех людей, которые её создают", — подытожил эксперт.