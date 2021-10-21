Россиянам объяснили, у кого быстрее падает уровень антител
В частности, на это влияет приём некоторых лекарственных препаратов.
Фото © Pixabay
У кого быстрее всего уменьшается уровень антител, рассказала врач-терапевт Елена Черненко в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".
По словам медика, данные российских учёных соответствуют выводам их израильских коллег. Быстрее всего уменьшение количества антител происходит у пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Терапевт добавила, что уровень антител также быстро падает у тех, кто проходит курс гормональной терапии или принимает лекарства, влияющие на защитные функции организма. То же относится и к подавляющим иммунитет процедурам, например при онкологии.
Ранее учёные назвали девять витаминов, способных повысить эффективность вакцинации от ковида. Их приём позволит добиться более высокого уровня антител и избежать недомогания после укола.
Комментариев: 0