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Россиянам объяснили, у кого быстрее падает уровень антител

В частности, на это влияет приём некоторых лекарственных препаратов.

21 октября, 00:22

Фото © Pixabay

У кого быстрее всего уменьшается уровень антител, рассказала врач-терапевт Елена Черненко в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По словам медика, данные российских учёных соответствуют выводам их израильских коллег. Быстрее всего уменьшение количества антител происходит у пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Врач-иммунолог рассказал, когда количество антител к коронавирусу достигает максимума

Врач-иммунолог рассказал, когда количество антител к коронавирусу достигает максимума

Терапевт добавила, что уровень антител также быстро падает у тех, кто проходит курс гормональной терапии или принимает лекарства, влияющие на защитные функции организма. То же относится и к подавляющим иммунитет процедурам, например при онкологии.

Ранее учёные назвали девять витаминов, способных повысить эффективность вакцинации от ковида. Их приём позволит добиться более высокого уровня антител и избежать недомогания после укола.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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