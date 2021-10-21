Кличко и Зеленский встретились впервые за год

Стоит отметить, что в Незалежной уже давно ходят слухи о конфликте между политиками. Так, в августе сообщалось, что Зеленский намеревается уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он совмещает с постом градоначальника. Накануне, 20 октября профильный комитет Верховной рады одобрил новую редакцию законопроекта, который предлагает разделить должности мэра Киева и главы КГГА.

Кроме того, с весны этого года украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко считает подобные действия давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. По его мнению, инициатива обысков исходит от офиса президента Украины и связана с его активной работой на посту мэра Киева. Также Кличко полагает, что украинские власти "дали задание" правоохранителям испортить ему репутацию. При этом в начале октября градоначальник отмечал, что у него нет личного конфликта с Зеленским, но офис главы государства полностью абстрагировался от общения с ним.