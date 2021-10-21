В Чехии задумали пересмотреть отношения с Россией

В Чехии намерены провести ревизию отношений с Россией и Китаем. Об этом говорится в проекте программы новой правящей коалиции страны, которую создают пять либеральных партий. По словам члена рабочей группы по подготовке программы — Мартина Дворжака, — в сфере внешней политики новое правительство республики будет придерживаться традиций первого президента самостоятельной Чехии — Вацлава Гавела.

"Что означает акцент на права человека и гражданское общество. В готовящемся документе подчёркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнёрстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с РФ и КНР", — заявил Дворжак в беседе с журналистами.