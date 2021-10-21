В Чехии задумали пересмотреть отношения с Россией
Победившая на выборах коалиция во внешней политике намерена придерживаться традиций первого президента страны Вацлава Гавела.
Виды Праги. Фото © Pixabay
В Чехии намерены провести ревизию отношений с Россией и Китаем. Об этом говорится в проекте программы новой правящей коалиции страны, которую создают пять либеральных партий. По словам члена рабочей группы по подготовке программы — Мартина Дворжака, — в сфере внешней политики новое правительство республики будет придерживаться традиций первого президента самостоятельной Чехии — Вацлава Гавела.
"Что означает акцент на права человека и гражданское общество. В готовящемся документе подчёркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнёрстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с РФ и КНР", — заявил Дворжак в беседе с журналистами.
Политик, который является одним из кандидатов на пост главы МИД Чехии, добавил, что коалиция также намерена принять так называемый закон Магнитского. Кроме того, в новой программе будет сказано о необходимости предотвратить доступ "недемократических государств" к ключевой инфраструктуре страны. Кроме того, расходы на оборону к 2025 году вырастут до 2% ВВП, как того требует от своих членов НАТО.
Ранее стало известно, что победителем парламентских выборов в Чехии стала коалиция "Вместе". Второе место заняло центристское движение ANO. Его глава — премьер-министр Андрей Бабиш — заявил, что у оппонентов была единственная цель — "поразить" его.
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