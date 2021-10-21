"Нужно всегда бороться до конца": Под Новгородом отец целый час откачивал годовалого сына, который чуть утонул в пруду
Позже врач-реаниматолог похвалил отца мальчика за то, что тот не сдался: шанс выжить у малыша был минимальным.
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В Новгородской области спасли малыша, который чуть не погиб в небольшом пруду на дачном участке. Как рассказал отец мальчика Дмитрий в беседе с газетой "Петербургский дневник", сына удалось спасти лишь благодаря чудесному стечению обстоятельств.
"Дети играли на участке, у нас там маленький прудик есть, глубина около метра. И получилось так, что Тёма остался без присмотра... Через какое-то время, увидев брата в пруду, Санька начал спасать его, но не смог — у него рука в гипсе. В итоге они с мамой его достали, потом прибежал домой я", — поделился он.
Отец понял, что ребёнок не дышит и его начали откачивать. Даже после чьей-то фразы, что малыша уже не спасти, Дмитрий продолжал качать и вдруг почувствовал, что сын возвращается к жизни. По его словам, когда приехала скорая помощь, пульса у малыша почти не было.
Мальчика отвезли в клинику Педиатрического университета Санкт-Петербурга. Реаниматолог Евгений Фелькер похвалил отца Тёмы за то, что тот в течение часа оказывал реанимационные мероприятия и не сдался: шанс выжить у малыша был минимальным.
"Нужно всегда бороться до конца, и если есть хоть одна сотая процента и есть минимальный шанс – надо биться. Слава богу, что они руки не опустили", — отметил Фелькер.
Через месяц с небольшим Артёму исполнится два года. Сейчас он уже чувствует себя хорошо, светится от счастья при виде папы и пытается поцеловать всех через маски. Пруд на даче родители намерены закопать.
Ранее Лайф рассказывал, как семиклассница из Ногинска спасла тонущего в пруду ребёнка. Мама мальчика отвлеклась, и тот, воспользовавшись моментом, пошёл самостоятельно исследовать парк.
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