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В Гватемалу поставили 700 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V"

Всего к настоящему времени карибская страна получила 2,5 млн доз первого компонента препарата и 860 тысяч доз второго.

20 октября, 21:47
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/GuatemalaGob/status/1450857754197856256" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gobierno Guatemala</a></p>

Фото © Twitter / Gobierno Guatemala

В Гватемалу 20 октября доставили крупную партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом проинформировало правительство центральноамериканской республики в "Твиттере".

ВОЗ подтвердила, что рассмотрение заявки "Спутника V" вступает в финальную стадию

ВОЗ подтвердила, что рассмотрение заявки "Спутника V" вступает в финальную стадию

Как сообщается, объём поставленной партии составил 700 тысяч доз. Всего Гватемала получила 2,5 млн доз первого компонента "Спутника V" и 860 тысяч доз второго. Карибское государство зарегистрировало российский препарат в конце февраля 2021 года.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов анонсировал начало поставок другой российской вакцины — "Эпиваккороны" — в Венесуэлу.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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