В Гватемалу поставили 700 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V"
Всего к настоящему времени карибская страна получила 2,5 млн доз первого компонента препарата и 860 тысяч доз второго.
Фото © Twitter / Gobierno Guatemala
В Гватемалу 20 октября доставили крупную партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом проинформировало правительство центральноамериканской республики в "Твиттере".
Как сообщается, объём поставленной партии составил 700 тысяч доз. Всего Гватемала получила 2,5 млн доз первого компонента "Спутника V" и 860 тысяч доз второго. Карибское государство зарегистрировало российский препарат в конце февраля 2021 года.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов анонсировал начало поставок другой российской вакцины — "Эпиваккороны" — в Венесуэлу.
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