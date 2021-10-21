Тело мигранта из Сирии обнаружили в реке, разделяющей Польшу и Белоруссию

Ранее Лайф сообщал, что на границе Польши и Белоруссии нашли тела трёх человек . Предполагается, что люди пытались нелегально перебраться в другое государство.

Напомним, в последнее время участились обвинения со стороны Литвы, Латвии и Польши в пересечении границы мигрантами с территории Белоруссии. Минск утверждает обратное, уточняя, что насильственное выдворение беженцев из стран Прибалтики сопровождается нанесением телесных повреждений. Ранее Белоруссия обвинила Польшу в подвозе беженцев к границе. А президент республики Александр Лукашенко заявил, что Варшава виновна в создании конфликта на белорусской границе. По его словам, польские пограничники отловили около 50 человек и под угрозой оружия выдавили их в соседнюю республику.