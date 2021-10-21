Тело мигранта из Сирии обнаружили в реке, разделяющей Польшу и Белоруссию
По данным польской полиции, погибший пытался нелегально переправиться через Буг.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Спасатели достали из пограничной реки Буг, разделяющей Польшу и Белоруссию, тело 19-летнего мигранта из Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь главного коменданта полиции в Люблине Анджей Фийолек.
"Его личность подтвердил другой молодой мужчина, с которым они днём ранее пытались нелегально переправиться через реку Буг. Вместе с телом найдены документы", — информирует польская полиция.
Причины смерти молодого человека выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что на границе Польши и Белоруссии нашли тела трёх человек. Предполагается, что люди пытались нелегально перебраться в другое государство.
Напомним, в последнее время участились обвинения со стороны Литвы, Латвии и Польши в пересечении границы мигрантами с территории Белоруссии. Минск утверждает обратное, уточняя, что насильственное выдворение беженцев из стран Прибалтики сопровождается нанесением телесных повреждений. Ранее Белоруссия обвинила Польшу в подвозе беженцев к границе. А президент республики Александр Лукашенко заявил, что Варшава виновна в создании конфликта на белорусской границе. По его словам, польские пограничники отловили около 50 человек и под угрозой оружия выдавили их в соседнюю республику.
Комментариев: 0