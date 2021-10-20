Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл "Аталанту" из Бергамо в матче Лиги чемпионов со счётом 3:2. Добавим, что в составе клуба из Италии выступает россиянин Алексей Миранчук.

В первом тайме события для МЮ развивались более чем отвратительно. Сначала Пашалич, а затем Демираль забили по голу в ворота Де Хеа и сделали комфортный задел для команды Джанпьеро Гасперини. Однако во втором тайме манкунианцы сумели перехватить инициативу. Голы Рэшфорда и Магуайра вернули равенство в матч, а точку поставил Криштиану Роналду.