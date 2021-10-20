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Роналду снова герой: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Аталанту" Миранчука в Лиге чемпионов, отыгравшись с 0:2

Наш футболист появился на поле в середине второго тайма, однако помочь своей команде результативными действиями не сумел.

20 октября, 20:54
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/1450918290742816769/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ManUtd</a></p>

Фото © Twitter / ManUtd

Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл "Аталанту" из Бергамо в матче Лиги чемпионов со счётом 3:2. Добавим, что в составе клуба из Италии выступает россиянин Алексей Миранчук.

В первом тайме события для МЮ развивались более чем отвратительно. Сначала Пашалич, а затем Демираль забили по голу в ворота Де Хеа и сделали комфортный задел для команды Джанпьеро Гасперини. Однако во втором тайме манкунианцы сумели перехватить инициативу. Голы Рэшфорда и Магуайра вернули равенство в матч, а точку поставил Криштиану Роналду.

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В параллельном матче этой группы "Вильярреал" на выезде переиграл швейцарский "Янг Бойз" со счётом 4:1. Победу испанской команде принесли голы Пино, Чуквуезе, а также дубль Морено. В ещё одной встрече дня мюнхенская "Бавария" в гостях разгромила "Бенфику" — 4:0 — благодаря дублю Сане, голу Левандовски и автоголу Эвертона.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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