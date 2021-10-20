Не хватило пары минут: "Зенит" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов
В активе команды Сергея Семака по-прежнему три очка и промежуточное третье место в группе.
Фото © ФК "Зенит"
Питерский "Зенит" на своём поле уступил туринскому "Ювентусу" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:1.
По ходу матча команда Сергея Семака имела несколько неплохих моментов, однако реализовать хоть один из них не смогла. Единственный гол за несколько минут до конца встречи забил Деян Кулушевски.
После трёх матчей в активе "Зенита" три очка и промежуточное третье место в группе. В лидерах — "Ювентус", за ним располагается лондонский "Челси".
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