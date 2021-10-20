Московский "Спартак" в родных стенах проиграл "Лестеру" в матче группового этапа Лиги Европы со счётом 3:4.

Счёт в дебюте игры открыл Александр Соболев, которому помог рикошет. Ближе к концу тайма "Спартак" удвоил преимущество: Мозес после отбора на чужой половине великолепно выкатил мяч Ларссону и тот сумел забить. Однако тут же Патсон Дака один гол отквитал.

Куда более ярким получился второй тайм. Главным его героем стал всё тот же Дака, забивший в ворота Александра Максименко ещё три гола. В самом конце игры своё слово сказал Александр Соболев, который воспользовался ещё одной шедевральной передачей Мозеса. Однако на большее "Спартак" не хватило.