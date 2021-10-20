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Как с "Динамо", только наоборот: "Спартак" проиграл "Лестеру" в Лиге Европы, ведя 2:0 по ходу матча

Для команды Руя Витории это уже второе поражение в турнире. После трёх игр в её активе три очка.

20 октября, 16:25
<p>Фото © LCFC.com</p>

Фото © LCFC.com

Московский "Спартак" в родных стенах проиграл "Лестеру" в матче группового этапа Лиги Европы со счётом 3:4.

Счёт в дебюте игры открыл Александр Соболев, которому помог рикошет. Ближе к концу тайма "Спартак" удвоил преимущество: Мозес после отбора на чужой половине великолепно выкатил мяч Ларссону и тот сумел забить. Однако тут же Патсон Дака один гол отквитал.

Куда более ярким получился второй тайм. Главным его героем стал всё тот же Дака, забивший в ворота Александра Максименко ещё три гола. В самом конце игры своё слово сказал Александр Соболев, который воспользовался ещё одной шедевральной передачей Мозеса. Однако на большее "Спартак" не хватило.

Футболист "Спартака" Ларссон встал на колено перед началом матча с "Лестером"

Футболист "Спартака" Ларссон встал на колено перед началом матча с "Лестером"

По итогам трёх туров "Спартак" имеет три очка в своём активе и промежуточное третье место в группе. В следующем матче Лиги Европы москвичей вновь ждёт противостояние с "Лестером", на сей раз — на выезде.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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