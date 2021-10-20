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Спортсмены с Украины не поедут на чемпионат Европы по плаванию в России

Соревнования пройдут со 2 по 7 ноября в Казани. Участие в них также не примет одна из лидеров нашей сборной — Юлия Ефимова.

20 октября, 14:38
<p>Фото © ТАСС / EPA / ROBERT PERRY</p>

Фото © ТАСС / EPA / ROBERT PERRY

Украинские пловцы не примут участия в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который состоится в Казани. Об этом изданию Suspline сообщил президент федерации плавания Украины Андрей Власков.

"Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет. Но, если бы были медали для Украины, это было бы очень хорошо", — отметил Власков.

Он подчеркнул, что на турнир должны были поехать призёр Олимпиады Михаил Романчук, а также участник Игр Владислав Бухов, однако оба не приедут в Казань по личным причинам.

Юлия Ефимова пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани

Юлия Ефимова пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани

Напомним, чемпионат Европы по плаванию на короткой воде состоится в Казани со 2 по 7 ноября. Участие в нём не примет одна из лидеров и главная звезда нашей сборной Юлия Ефимова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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