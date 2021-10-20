Спортсмены с Украины не поедут на чемпионат Европы по плаванию в России

Украинские пловцы не примут участия в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который состоится в Казани. Об этом изданию Suspline сообщил президент федерации плавания Украины Андрей Власков.

"Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет. Но, если бы были медали для Украины, это было бы очень хорошо", — отметил Власков.

Он подчеркнул, что на турнир должны были поехать призёр Олимпиады Михаил Романчук, а также участник Игр Владислав Бухов, однако оба не приедут в Казань по личным причинам.