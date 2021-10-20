Спортсмены с Украины не поедут на чемпионат Европы по плаванию в России
Соревнования пройдут со 2 по 7 ноября в Казани. Участие в них также не примет одна из лидеров нашей сборной — Юлия Ефимова.
Фото © ТАСС / EPA / ROBERT PERRY
Украинские пловцы не примут участия в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который состоится в Казани. Об этом изданию Suspline сообщил президент федерации плавания Украины Андрей Власков.
"Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет. Но, если бы были медали для Украины, это было бы очень хорошо", — отметил Власков.
Он подчеркнул, что на турнир должны были поехать призёр Олимпиады Михаил Романчук, а также участник Игр Владислав Бухов, однако оба не приедут в Казань по личным причинам.
Напомним, чемпионат Европы по плаванию на короткой воде состоится в Казани со 2 по 7 ноября. Участие в нём не примет одна из лидеров и главная звезда нашей сборной Юлия Ефимова.
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