В Крыму могут ввести экспресс-тестирование для туристов
Окончательное решение по этому и другим ограничительным мерам будет объявлено 21 октября.
Фото © Pixabay
Из-за роста заболеваемости коронавирусом власти Крыма могут ввести экспресс-тесты для всех приезжающих на полуостров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах республики.
"После объявления нерабочих дней могут ввести экспресс-тестирование при въезде на полуостров", — сказал собеседник агентства.
Не исключается также возможность введения QR-кодов, однако по этому вопросу местные власти решение пока не приняли. Власти также обсуждают ограничение туристического потока в целом. По словам источника, окончательное решение по поводу новых ограничительных мер в республике будет объявлено 21 октября.
Ранее стало известно, что из-за ковида Ялтинский международный экономический форум перенесён на следующий год. Конкретной даты проведения на сегодняшний день нет, мероприятие состоится, как только позволит ситуация, уточнил Сергей Аксёнов.
Комментариев: 0