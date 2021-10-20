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В Крыму могут ввести экспресс-тестирование для туристов

Окончательное решение по этому и другим ограничительным мерам будет объявлено 21 октября.

20 октября, 14:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Из-за роста заболеваемости коронавирусом власти Крыма могут ввести экспресс-тесты для всех приезжающих на полуостров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах республики.

"После объявления нерабочих дней могут ввести экспресс-тестирование при въезде на полуостров", — сказал собеседник агентства.

Не исключается также возможность введения QR-кодов, однако по этому вопросу местные власти решение пока не приняли. Власти также обсуждают ограничение туристического потока в целом. По словам источника, окончательное решение по поводу новых ограничительных мер в республике будет объявлено 21 октября.

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Ранее стало известно, что из-за ковида Ялтинский международный экономический форум перенесён на следующий год. Конкретной даты проведения на сегодняшний день нет, мероприятие состоится, как только позволит ситуация, уточнил Сергей Аксёнов.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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